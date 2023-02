Una “chiacchierata” a Bruxelles con Annalisa Tardino.

Una “chiacchierata” a Bruxelles con il parlamentare europeo della Lega, Annalisa Tardino. Il direttore di AgrigentoOggi, Domenico Vecchio, ha affrontato diversi temi con l’euro deputato: dal ruolo dei paesi in Europa alla tutela dell’insularità, dal settore pesca al vino. Annalisa Tardino, agrigentina, è entrata al Parlamento europeo nel 2019. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Palermo, ha lavorato come avvocato civilista dal 2006. Nel 2011 ha completato il dottorato in diritto interno e sovranazionale. Il suo ingresso in politica risale al 2018 quando, dopo essere arrivata seconda alle elezioni comunali di Licata, ha aderito alla Lega.

LA VIDEO-INTERVISTA