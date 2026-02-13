Le amministrative in nove comuni della provincia di Agrigento diventano terreno di scontro interno al centrodestra. E la Democrazia Cristiana alza il livello del confronto politico parlando apertamente di “finto civismo”.

A firmare la presa di posizione sono i commissari regionali Totò Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi, che leggono le prossime elezioni come un vero banco di prova per la coalizione che governa la Sicilia sotto la guida di Renato Schifani. Nel mirino finisce uno schema già visto nelle scorse elezioni provinciali, quando – ricordano – pezzi della maggioranza regionale avrebbero sostenuto candidati alternativi al centrodestra in accordo con la sinistra.

Un modello che, secondo la DC, rischia di ripetersi a Ribera. L’accusa è chiara: esponenti e partiti dell’area di governo, compresi rappresentanti istituzionali, si starebbero muovendo sotto liste civiche per sostenere candidature non riconducibili alla coalizione ufficiale. La parola chiave è proprio quella usata nel comunicato: “camuffamento”. La DC contesta l’uso delle liste civiche come strumento per aggirare simboli e alleanze, parlando di ambizioni personali e progetti estemporanei che finirebbero per indebolire l’unità del centrodestra.

È un messaggio politico che va oltre Ribera e che inevitabilmente parla anche al resto della provincia, dove le dinamiche civiche sono spesso terreno di mediazione – o di scontro – tra partiti strutturati e leadership locali. La richiesta dei commissari è netta: i partiti del centrodestra si riconoscano in candidati espressione della coalizione, evitando fughe in avanti e accordi trasversali che confondono l’elettorato. Il tema è delicato perché tocca un nervo scoperto della politica siciliana: il rapporto tra identità di partito e civismo locale. In molti comuni il civismo è stato la formula vincente, ma quando diventa – secondo la DC – uno strumento per aggirare gli equilibri di coalizione, si trasforma in un problema politico.

Il riferimento più esplicito riguarda Ribera. Qui, da una parte, sarebbe pronto a scendere in campo il deputato regionale della DC Carmelo Pace; dall’altra, secondo quanto trapela, una parte del centrodestra starebbe valutando il sostegno alla candidata dell’area progressista, la dirigente scolastica Maria Rosaria Provenzano.

Il segnale lanciato dai commissari democristiani è chiaro: niente scorciatoie, niente doppie appartenenze. Il centrodestra, se vuole restare competitivo, deve presentarsi unito e riconoscibile. Resta da capire se l’appello sarà raccolto o se, ancora una volta, le dinamiche locali prevarranno sulle logiche di coalizione regionale.

Sul capoluogo, al momento, il quadro resta fluido. Non ci sarebbe ancora un nome condiviso all’interno del centrodestra. Le manovre sono in corso e gli equilibri tutt’altro che definiti. Sul tavolo restano, inoltre, i nomi di Calogero Firetto, Michele Sodano, Calogero Sodano e della candidatura civica già formalizzata di Giuseppe Di Rosa.

