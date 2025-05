Crolla una parete nel cuore di Agrigento: paura in via Atenea, sgomberate alcune abitazioni

Momenti di panico nel centro storico, le immagini sui social documentano l’accaduto VIDEO

Momenti di paura nel pomeriggio ad Agrigento. Un improvviso crollo ha interessato Vicolo Ospedale, una stradina che si dirama dalla scalinata Madonna degli Angeli, nel pieno centro storico. A cedere è stata parte della carreggiata e una porzione dell’imponente parete dell’ex ospedale, oggi struttura universitaria in attesa di restauro, affacciata su via Atenea. Le macerie sono precipitate nel cortile interno dell’edificio, provocando danni ingenti e generando preoccupazione per possibili nuovi cedimenti.

L’area interessata è proprio quella del cantiere per il restauro e la rifunzionalizzazione della storica struttura, avviato ben quattro anni fa e da tempo fermo. Al momento del crollo, nessun operaio si trovava all’interno del cantiere, evitando fortunatamente conseguenze tragiche. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno avviato le delicate operazioni di messa in sicurezza. A supporto anche la polizia locale e le forze dell’ordine, che hanno disposto lo sgombero precauzionale di alcune abitazioni limitrofe, per garantire la sicurezza dei residenti. Un VIDEO, diffuso sui social da Ninni Signo, mostra i momenti immediatamente successivi al crollo e documenta lo sgomento di alcuni cittadini che si trovavano nelle vicinanze. Resta alta l’allerta in zona. Tecnici e autorità stanno effettuando sopralluoghi per verificare la stabilità dell’intero complesso e valutare eventuali interventi urgenti.

