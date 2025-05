Agrigento, si accendono le luci sulla “montagnetta”: recuperata la collina artificiale tra Viale Vittoria e via Picone

La città ritrova uno spazio urbano dimenticato. Si accendono finalmente le luci sulla cosiddetta “montagnetta”, la collina artificiale ricavata dallo sbancamento del vecchio ospedale San Giovanni di Dio, oggi oggetto di un intervento di restyling e messa in sicurezza.

Il progetto di recupero ha previsto la realizzazione di una piazzola per i giochi dei bambini e di una scalinata illuminata, restituendo così alla collettività un’area che per anni era rimasta in stato di abbandono. I lavori, consegnati il 6 dicembre 2023, rientrano nell’ambito del consolidamento del versante a ridosso del Viale Vittoria e della via Picone, con un investimento complessivo pari a 1.918.771,09 euro.

Alla consegna ufficiale hanno preso parte l’assessore ai Lavori Pubblici Gerlando Principato, il RUP Francesco Vitellaro e il direttore dei lavori, ingegnere Salvatore Lombardo. Le opere sono state affidate alla ditta CIVIESSE, vincitrice dell’appalto, che si occuperà del consolidamento del versante a nord-ovest delle palazzine denominate “Crea” e di quello sottostante via Picone, entrambi considerati a rischio idrogeologico.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di messa in sicurezza e riqualificazione urbana. Oltre alla “montagnetta”, sono già in corso lavori in via Favignana a Monserrato, nel muro di San Vito e in via Massimo Troisi al Villaggio Mosè, quest’ultimo a cura della Protezione Civile Regionale.

Prosegue senza sosta il lavoro dell’ufficio tecnico comunale, in sinergia con l’assessorato ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, sotto la guida dell’assessore Principato, per restituire ad Agrigento spazi più sicuri e vivibili.

«In pochi credevano nella partenza di quest’opera – ha dichiarato l’assessore Gerlando Principato –. Fin dai primi sopralluoghi effettuati con i tecnici del Comune, come amministrazione ci eravamo posti questo obiettivo: ridare speranza agli abitanti della zona. Oggi, dopo un lungo percorso fatto di progetti, autorizzazioni, decreti e nomine, siamo finalmente alla consegna dei lavori».

