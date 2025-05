Una nuova vara accompagnerà San Calogero durante le tradizionali processioni ad Agrigento. La notizia è stata annunciata dall’Associazione dei portatori del Santo, che ha scelto di realizzare una nuova struttura dopo i gravi danni riportati da quella vecchia, ormai inutilizzabile.

La scelta per la costruzione è ricaduta su una falegnameria di Casteltermini, specializzata nella lavorazione artistica del legno. Si tratta di veri maestri artigiani, chiamati a realizzare un’opera destinata a durare nel tempo e a sostenere la fatica degli “assalti” che si verificano durante le prime due domeniche di luglio, quando la città si stringe attorno al suo Santo nero.

La nuova vara, la cui consegna è prevista per il mese di giugno, sostituirà quella storica, ormai gravemente danneggiata. Nel tempo, la struttura aveva subito pezzi mancanti, graffi, lesioni profonde e il deterioramento dei pannelli sottostanti, talmente compromessi da renderla non più sicura per le celebrazioni.

“Ci siamo resi conto che non era più possibile utilizzarla”, spiegano i portatori. “Durante gli anni molti tentativi di riparazione non sono bastati, e ora ci prepariamo con emozione ad accogliere questa nuova vara, frutto del lavoro di mani esperte”.

L’intenzione dell’associazione è quella di affidare la nuova vara anche alla protezione simbolica di San Calogero, affinché possa essere custodita con rispetto e responsabilità da chi avrà l’onore di portarla in spalla.

Con questa iniziativa, la devozione popolare per il Santo si arricchisce di un segno tangibile di rinnovamento, che mantiene però intatti i valori della tradizione e della fede.

