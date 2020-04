Crolla soffitto al Liceo Classico Empedocle – VIDEO

Una porzione di intonaco si è staccata dal soffitto dell’atrio interno del liceo classico “Empedocle”, in Discesa Empedocle, ad Agrigento. E’ successo alcuni giorni fa. Per fortuna la scuola era chiusa per l’emergenza sanitaria del Coronavirus. La scoperta questa mattina da parte dei collaboratori scolastici. Sul posto i vigili del fuoco per un sopralluogo e rimuovere altre parti pericolanti.

In merito al crollo interviene con una note il Libero Consorzio comunale di Agrigento, precisamente il settore edilizia scolastica, che ha autorizzato il dirigente scolastico Anna Maria Sermenghi dell’Empedocle, ad effettuare i lavori in economia per ripristinare la parte di intonaco. “Il liceo Classico Empedocle era chiuso già da alcune settimane per l’emergenza da Covid-19 – si legge -, e tutto il personale amministrativo era stato autorizzato alla modalità di lavoro agile.

“Nelle more che si possa realizzare una specifica gara d’appalto per altri eventuali lavori edili da accertare, il Libero Consorzio sosterrà, con un’anticipazione straordinaria assegnata al Liceo Empedocle, le spese necessarie affinché vengano realizzati i lavoro urgenti per ripristinare l’intonaco ammalorato”.