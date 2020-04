L’azienda Geonautics ha provveduto attraverso la stampante 3D alla realizzazione di due maschere per la ventilazione assistita da utilizzare in terapia intensiva da donare all’Ospedale di Agrigento in modo tale da aiutare durante questo periodo ricco di difficoltà che stiamo attraversando ultimamente.

Le due maschere disponibili sono una per adulti e una per bambini.