Coronavirus, Radiologia domiciliare la rivalsa del sud

E’ stato pubblicato su “La Nazione” un articolo intitolato: ”Coronavirus, arrivano le radiografie a domicilio per evitare l’ospedale” del 04 Aprile 2020.

Nella Regione Toscana, e nella fattispecie a Firenze, arriva adesso la radiologia domiciliare, mentre nelle città e provincie di Agrigento, Caltanissetta ed Enna è attivo da quattro anni a cura del Dottor Vincenzo Grigoli Chimera.

Tutto nasce dall’intuito del suindicato titolare della Ditta “Rx Domiciliare”, che da diverso tempo effettua questo servizio per tutto il territorio, avendo alle spalle una grandissima esperienza nel campo radiologico.

Il servizio è rivolto a tutte le persone che non possono deambulare, pazienti post-operatori, per tutte quelle persone che preferiscono avere un esame completo e all’avanguardia, rimanendo nella propria abitazione.

La struttura è stata messa a punto dal dottor Vincenzo Grigoli Chimera, senza nessuna sovvenzione o sostegno da parte di Enti.

Il sistema è digitale ad alta risoluzione che consente di eseguire tutti gli esami radiografici scheletrici, e dà la possibilità di collaborare con gli specialisti interessati con i quali ci si interfaccia on-line in tempo reale.

Ed è proprio in questo momento storico, dove la pandemia del Covid-19 è al suo apice, che questo supporto è utile a tutti; dove l’esame radiografico del torace viene richiesto come primo approccio per diagnosticare se si è in presenza di infezioni.

Meno afflusso presso il servizio radiologico ospedaliero o territoriale e riduzione del rischio infettivo da parte dei pazienti.

I vantaggi sono notevoli: la tempistica, la diminuzione dell’afflusso negli ospedali, la possibilità da parte del paziente di rimanere nella propria abitazione ed evitare disagi o lunghe attese e non ultimo migliorare la qualità dell’assistenza e rispondendo efficacemente e celermente con un’organizzazione medico e tecnica ai bisogni del paziente.

Possiamo, quindi, affermare che in questo settore, il Sud e precisamente Agrigento, Caltanissetta ed Enna, non è il fanalino di coda, grazie al dottor Vincenzo Grigoli Chimera, che con la sua lungimiranza ed intuizione ci rende orgogliosi.

Per informazioni o chiarimenti è a disposizione il sito www.rxdomiciliare.com o la nostra pagina facebook RX Domiciliare-Agrigento o i numeri n°346/3114118 e n.339/2960354.