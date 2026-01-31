Dentro il progetto culturale “Inside Girgenti”, organizzato dall’associazione Minerva Aps e dedicato alla scoperta profonda della città attraverso percorsi urbani narrativi, appuntamento in programma domenica 8 febbraio alle ore 9 con il percorso “Alla scoperta della vecchia Girgenti: i cortili e il castello” . Un cammino lento e partecipato nel cuore del centro storico, tra vicoli, cortili silenziosi, architetture dimenticate e spazi marginali, che restituisce l’immagine di una città stratificata e complessa.

L’iniziativa, curata dallo scrittore Beniamino Biondi, propone un modo diverso di attraversare Agrigento, mettendo in relazione luoghi, memoria e immaginario, come un’esperienza immersiva che invita i partecipanti ad “entrare” nella città e ad ascoltare le storie custodite nei luoghi. Al centro di Inside Girgenti c’è infatti la microstoria: episodi, trasformazioni e vicende quotidiane che hanno segnato la vita urbana e che spesso restano ai margini della narrazione ufficiale.

Il percorso dell’8 febbraio coniuga storia letteraria e tracce invisibili di una città perduta, offrendo uno sguardo originale sulla vecchia Girgenti e sul suo patrimonio materiale e immateriale. Il progetto si inserisce in una più ampia riflessione sul rapporto tra spazio urbano, memoria collettiva e cittadinanza culturale.

L’iniziativa è riservata ai tesserati di Minerva Aps. Il costo di partecipazione è di 15 euro (tessera compresa). I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 328 1828905

