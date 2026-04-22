Crollo dalle parti di via Alletto, all’angolo in via Zuppardo, nella zona soprastante la ben più nota via Garibaldi, nel centro storico di Agrigento. E’ successo ieri notte. A venire giù una porzione di una palazzina da tempo disabitata, in pessime condizioni strutturali. Una persona che abita a ridosso delle macerie, di sua spontanea volontà ha deciso di andare a dormire da un’altra parte.

A sbriciolarsi una parte della facciata e del tetto dell’immobile a causa dello stato di totale abbandono. Qualcuno ha segnalato il fatto al 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale della Protezione civile comunale e dell’Utc, e gli agenti della sezione Volanti. Gli accertamenti, espletati nell’immediatezza, hanno confermato che lo stabile, già interessato da precedenti crolli, era disabitato da anni. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata.

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