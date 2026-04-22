Schiaffi e pugni tra due giovani donne, l’altra mattina, nel terminal degli autobus di piazzale Rosselli, nel centro di Agrigento. Le ragazze, entrambe domiciliate nella città dei templi, si sono fronteggiate davanti gli occhi increduli di numerosi passanti.

Non sono chiari i motivi della zuffa ma potrebbero esserci motivi di natura personale. Una di loro è stata medicata sul posto dal personale sanitario del 118 mentre l’altra è stata trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso per poi essere dimessa.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura che hanno identificato le due donne coinvolte nel litigio e avviato le indagini per ricostruire come sono andati i fatti.

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