La Corte di Appello di Palermo, ribaltando il verdetto di primo grado del tribunale di Agrigento, ha assolto “per non avere commesso il fatto” Calogero Luparello, 49 anni, di Favara, accusato di rapina aggravata. L’imputato era stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione poiché ritenuto responsabile di avere messo a segno, insieme ad un complice, una rapina ai danni di una tabaccheria in via Picone, nel centro di Agrigento.

I giudici di secondo grado, dopo averlo scagionato, ne hanno ordinato anche la scarcerazione. Luparello, infatti, si trovava in carcere dall’agosto 2024. La vicenda risale all’estate di due anni fa. Due soggetti, uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e sotto la minaccia dell’arma, hanno costretto il titolare e consegnare i soldi del portafogli e oltre 400 euro dal registratore di cassa.

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