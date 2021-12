Crolla su alcune case porzione collina a pochi passi dal mare

Una porzione della collina che sovrasta la spiaggia di Eraclea Minoa è crollata finendo anche su alcune case sottostanti. “Mentre si aspettano ancora gli interventi finanziati dalla Regione Sicilia, per frenare il fenomeno erosivo, che gli ha già fatto perdere 200 metri di spiaggia dorata e 50 metri di boschetto, per colpa di un evidente dissesto idrogeologico – dice l’associazione ambientalista MareAmico -. Il Sindaco di Cattolica chieda immediatamente al Presidente della Regione Sicilia e alla Protezione Civile di finanziare un progetto di messa in sicurezza l’intera collina, prima che vi siano ulteriori danni”.