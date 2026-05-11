Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura temporanea del plesso Don Bosco in via Dante. Lo stop alle lezioni si è reso necessario “per il distacco parziale dell’intonaco dei soffitti a causa di una perdita idrica sottotraccia localizzata nel blocco servizi igienici”.

La ditta incaricata di risolvere la problematica è già intervenuta per riparare il danno ma comunque, proprio per l’indisponibilità dei servizi igienici, il primo cittadino ha disposto la chiusura della scuola fino al 12 maggio e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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