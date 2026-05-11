E’ crollata per cause in corso di accertamento la scala interna di una palazzina di tre piani a Porto Empedocle e un uomo, che era proprio sui gradini, è rimasto ferito mentre una donna, bloccata nel suo appartamento, è stata liberata dai vigili del fuoco.

Il sindaco, Calogero Martello, ha firmato un’ordinanza di sgombero dell’intero edificio e dell’area circostante, a ridosso della piazza Vittorio Veneto, disponendo l’interdizione totale al transito per tutelare la pubblica incolumità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici comunali che hanno accertato «un imminente rischio di collasso per l’intero immobile».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp