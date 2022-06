Paura questa mattina per il crollo del tetto della piscina comunale di Lampedusa. Nessuno, per fortuna, è rimasto coinvolto e ferito. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del locale distaccamento dell’isola, gli agenti della Polizia Municipale, e il responsabile dell’ufficio tecnico. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area interessata in attesa di ulteriori e necessari interventi.