Il ristorante “Il Molo” cerca personale

La ristorazione e il settore del turismo ripartono a pieno regime e si cerca personale. Il ristorante “Il Molo” di San Leone, ad Agrigento, è alla ricerca di alcune figure: barman , capo partita di cucina, aiuto cuoco e cameriere di sala. Il capo di partita di cucina, è quello che dirige un gruppo di cuochi specializzati in specifiche mansioni ed è responsabile di una serie di preparazioni. Il locale, sospeso tra la città e il mare, con vista sul porticciolo e sul mar Mediterraneo, ha tutte le intenzioni, di garantire , per questa estate 2022, agli ospiti, il massimo della professionalità in un’atmosfera elegante ed accogliente. Per info si può contattare il numero 3406273234.