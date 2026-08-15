E’ crollata improvvisamente una porzione esterna di un’abitazione abbandonata. Un evento che ha costretto una famiglia di sette persone, tra cui tre bambini piccoli, a lasciare precauzionalmente la propria casa che si trova nelle vicinanze. È accaduto in vicolo Cicala, nel cuore del quartiere San Michele a Sciacca, dove durante la notte sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

A dare l’allarme i residenti della zona dopo il distacco di pezzi di cemento dall’immobile disabitato da anni. Le macerie sono finite sulla strada e le condizioni dell’edificio hanno reso insicura l’intera area facendo scattare l’evacuazione precauzionale della famiglia che vive in un’abitazione adiacente. Il nucleo familiare è originario di Sciacca ma risiede in Germania ed era tornato in città per trascorrere un periodo di vacanza.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

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