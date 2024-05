Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Agrigento ha eletto Angelo Vita nuovo presidente. “L’elezione, avvenuta domenica 19 maggio. si legge in una nota- rappresenta un importante passo per la nostra organizzazione”. Angelo Vita è un volontario con oltre vent’anni di esperienza nella Croce Rossa Italiana. Ha precedentemente ricoperto il ruolo di commissario del comitato agrigentino. In passato è già stato alla guida della Croce Rossa di Agrigento.

Il neo presidente afferma: “Ringrazio coloro che, con il loro voto, mi hanno permesso di tornare alla guida del Comitato. Questo incarico rappresenta una grande responsabilità, e sono grato per la fiducia e l’affetto che avete posto nei miei confronti.” Angelo Vita subentra a Enzo Vita, che ha guidato il comitato di Agrigento nel mandato

precedente. Durante il suo periodo di presidenza, Enzo Vita ha affrontato sfide significative, tra cui la gestione della crisi sanitaria internazionale dovuta al Covid-19. Nonostante queste difficoltà, grazie alla dedizione e alla forza di ogni Volontario, il Comitato è riuscito a superare criticità come l’esplosione di Ravanusa avvenuta l’11 dicembre 2021, causando il crollo di decine di palazzine, un centinaio di sfollati e la morte di 9 persone. Oppure l’esondazione del fiume a Licata. E altri eventi fortemente critici.

Angelo Vita si dice “fiero ed orgoglioso di rappresentare il Comitato della Croce Rossa Italiana di Agrigento, e si impegna a continuare a servire la comunità con dedizione e professionalità”.