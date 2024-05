Il leader di Italia Viva visiterà la casa natale dii Pirandello e presenterà i candidati.

La campagna elettorale in vista delle Europee entra nel vivo. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà ad Agrigento sabato 25 maggio per una delle tappe del tour in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno.

Renzi visiterà la casa natale di Luigi Pirandello insieme alla segretaria provinciale Cristina Scaccia e alla coordinatrice cittadina Roberta Lala. Subito dopo si fermerà al Caffè letterario Luigi Pirandello, in piazzale Caos, dove verranno presentati i candidati sostenuti alle europee e per parlare del programma della lista “Stati uniti d’Europa”.