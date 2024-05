Confcommercio Agrigento cresce e si arricchisce di una nuova componente. È stato costituito il Gruppo Terziario Donna, l’organizzazione rappresentativa delle imprenditrici che operano nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese.

Nel corso dell’Assemblea fondativa, è stata eletta alla Presidenza con l’unanimità dei votanti, Antonella Danile, che guiderà il consiglio direttivo composto da Gabriella Cucchiara, Oriana Cacciatore, Carmelina Neri e Valentina Billero.

La presidente Antonella Danile ha subito dichiarato: “È motivo di orgoglio poter rappresentare le donne imprenditrici del territorio della provincia di Agrigento. Lavorare con spirito di unione e collaborazione per realizzare tutti quei progetti destinati a migliorare la vita lavorativa delle donne che fanno impresa, sarà l’obiettivo principale del nostro Gruppo TD. Tocca a noi, adesso, dimostrarci tenaci e portare avanti le nostre idee e le nostre iniziative. Non sarà facile, né tanto meno scontato e sappiamo che non sempre avremo il sostegno sperato. Per questo chiedo a tutte le componenti del Gruppo Terziario Donna di considerarsi impegnate e coinvolte attivamente nel processo di valorizzazione delle nostre unicità e fare uscire le nostre migliori energie, soprattutto in momento particolarmente pesante per ogni singola impresa come quello attuale”.

Non è mancato l’intervento del presidente di Confcommercio della provincia di Agrigento, Giuseppe Caruana: “L’assemblea costituente del Gruppo delle imprenditrici aderenti a Confcommercio Agrigento è stato un momento importante per tutto il nostro sistema associativo, un obiettivo raggiunto che ci riempie di orgoglio. Sono certo che, con la tenacia e la sensibilità che contraddistingue le imprenditrici, il contributo che il nuovo Gruppo TD riuscirà a dare, rappresenterà un valore aggiunto non solo per Confcommercio Agrigento ma per tutto il territorio agrigentino. Auguro a tutte loro un proficuo lavoro”.