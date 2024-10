È arrivato il momento di rifare il sito web? Oppure di lanciare l’eCommerce che si è sempre sognato di avviare? O magari si ha già una presenza online ma gli affari cominciano a stagnare? Per tutte queste esigenze, e per molte altre ancora, è in genere possibile rivolgersi a una web agency, cioè una realtà professionale specializzata in servizi di consulenza su siti web, social e tutto ciò che riguarda il Digital Marketing.

Negli ultimi anni, con l’aumento della presenza online da parte di qualsiasi azienda, questi professionisti sono diventati molto noti e molto ricercati, nonché facilmente accessibili a chiunque. Basta, infatti, rivolgersi a una web agency Palermo, o di altre località, per scoprire una realtà che può apportare benefici alla propria attività.

Tuttavia trovare quella giusta non è semplice, visto che di offerte, pacchetti, promozioni e proposte è pieno il web. A chi affidare allora la propria azienda online? A chi rivolgersi per ottenere un bel sito web professionale? Come capire se il professionista che si ha davanti sia davvero quello giusto? Ecco qualche consiglio.

Promesse e proposte: imparate la differenza

È facile restare abbagliati da offerte allettanti ed entusiaste, che promettono risultati straordinari in tempi record e a costi bassissimi. Frasi come “aumenta il traffico del 200%” o “posizionati in prima pagina su Google in una settimana” possono suonare come musica per le orecchie degli imprenditori più impazienti.

Il punto è che una web agency seria non parlerà mai di sogni o di incantesimi, bensì di budget, concorrenti e obiettive possibilità di portare un aumento di fatturato a casa. Un professionista serio si esprime con concretezza, quindi fissa obiettivi misurabili e scadenze realistiche e, soprattutto, non prometterà mai qualcosa che non può ottenere.

Budget trasparente: dividere i costi di consulenza e advertising

Questo ambito è, forse, quello sul quale il mercato delle web agency si spacca in due: da una parte vi è chi distingue, con massima trasparenza il budget investito in campagne pubblicitarie e il compenso del consulente; dall’altra ci sono tutte quelle realtà che non distinguono le due voci di spesa, quindi ai clienti capita spesso di imbattersi in offerte che non specificano esattamente quali servizi sono inclusi e quali costi aggiuntivi potrebbero emergere.

È importante fare attenzione a distinguere tra i costi di consulenza, che coprono la strategia e la gestione dei progetti, e il budget pubblicitario vero e proprio, cioè quello destinato a piattaforme come Google Ads o Facebook.

Gli strumenti pubblicitari oggi esistenti rendicontano ogni informazione e, soprattutto, analizzano i budget gestiti dalle agenzie, verificando il loro operato e premiando con certificazioni ufficiali le più meritevoli.

Portfolio clienti e testimonianze

Prima di decidere, è bene dare un’occhiata al portfolio della web agency. Un team competente avrà alle spalle progetti realizzati con successo e sarà lieto di mostrarli. Queste informazioni sono utili anche per capire se l’agenzia è in linea con le proprie esigenze, cioè se i professionisti in questione sono preparati ad operare nell’ambito richiesto.

Dato che il web è arrivato ad una fase matura, infatti, le web agency hanno iniziato a lavorare solo su precisi target o ambiti di intervento, specialmente perché le necessità di brand e aziende si sono moltiplicate. Quindi è importante individuare agenzie che offrano servizi per il proprio mercato, o che quantomeno abbiano esperienza in progetti simili.

