Soggiorno con vista Valle dei Templi per Belén Rodríguez

Soggiorno alla Valle dei Templi per Belén Rodríguez. La modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana, soggiorna in una lussuosa struttura nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento. La modella rimane incantata dal tempio della Concordia illuminato che si scorge dalla finestra della sua camera. Le suggestive immagini diventano una storia di Instagram. La mano che sposta la finestra, sul vetro il riflesso di Belen, fuori il maestoso tempio greco illumina la notte. Una bella pubblicità per la Sicilia in questo particolare momento della stagione.