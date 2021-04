Criptovalute: cosa sono questi sistemi di valuta digitale

Il sistema delle valute digitali ha avuto inizio nel 2008 quando una persona oppure un insieme di persone con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto pubblicò il whitepaper per il Bitcoin. Questo gesto ha dato inizio all’era delle criptovalute.

Chi si sia nascosto dietro questo pseudonimo non è ancora chiaro ad oggi e, dunque, non si sa neppure chi sia stato l’ideatore di questo innovativo metodo di pagamento digitale. In aggiunta, per molte persone non è ancora ben chiaro che cosa sia effettivamente una cripto valuta, quali siano le sue caratteristiche ed a cosa servono.

Qui di seguito cerchiamo di fare chiarezza in proposito.

Che cos’è una criptovaluta?

Quando si parla di criptovaluta si fa riferimento ad un particolare metodo di pagamento digitale il quale si fonda sulla tecnologia blockchain e su alcune particolari procedure crittografiche.

Dunque, la differenza principale rispetto alle valute classiche è che le criptovalute non sono fisiche: non implicano l’utilizzo di monete o di banconote. Dunque, quando si effettuano pagamenti con criptovalute questi possono avvenire esclusivamente in forma digitale.

Per il resto, poi, le criptovalute sono in tutto e per tutto simili alle tradizionali monete nazionali: si possono acquistare criptovalute, venderle ed investire su di esse nel mercato azionario come lo si può fare per qualsiasi altra valuta.

Quali sono le principali caratteristiche di una cripto valuta?

Le cripto monete sono governate secondo alcuni principi che ne favoriscono le transizioni, l’uso e lo scambio.

Crittografia

Questo sistema non solo dà il nome alla valuta, ma è anche la disciplina decisiva per quanto riguarda la sicurezza delle stesse monete digitali. Infatti, dietro al concetto di “crittografia” si nasconde quella particolare scienza che fa riferimento alla cifratura ed alla protezione generale di dati ed informazioni. Questi elementi sono indispensabili all’interno di un sistema di pagamento che non prevede l’utilizzo di contanti, interamente digitale, il quale si verifica in assenza di un’istanza centrale e regolatrice.

Le principali procedure crittografiche utilizzate dalle criptovalute sono:

Funzioni hash: queste rappresentano un elemento fondamentale in quanto sono in grado di controllare la veridicità e l’integrità dei dati e sono anche capaci di codificare gli indirizzi di conto e le operazioni di coloro che prendono parte alle transazioni. Inoltre, le azioni hash stanno alla base del blockchain e del block mining che vedremo dopo.



Firme digitali: queste permettono di effettuare le operazioni in forma anonima e quindi permettono di mostrare lo stato delle informazioni cifrate senza esporle.

Blockchain

La blockchain è quello che possiamo definire come una sorta di registro pubblico decentralizzato, un file che contiene la lista di tutte le operazioni delle criptovalute elencate in forma di blocchi.

Questi blocchi vengono registrati in ordine cronologico e senza alcuna lacuna in modo tale che possano essere verificati nel tempo.

Block mining

Il terzo principio sul quale si fondano le criptovalute è il block mining.

Questo termine sta ad indicare un processo che serve a sommare nuovi interventi da aggiungere al sistema in blocchi della blockchain.

Il mining agisce per mezzo di un particolare software il quale riesce a dare soluzione a domande matematiche e dunque anche a funzioni hash che stanno alla base.

Quali sono le principali criptovalute sulle quali poter investire

Qui di seguito cercheremo di darti qualche indicazione su quelle che sono, secondo noi, le criptovalute più interessanti e sulle quali poter pensare di investire nel prossimo futuro dal momento che queste presentano interessanti tassi di crescita.

Bitcoin

I Bitcoin sono i pionieri delle criptovalute e si può iniziare a fare degli investimenti su di essi anche senza avere ben chiaro quali siano i suoi dettagli tecnici. Per farlo, come per la maggior parte delle criptovalute, occorrerà una piattaforma di trading. Il principio fondante del bitcoin è la blockchain di cui abbiamo parlato prima.

Dash coin

Si tratta di una criptomoneta nata poco dopo il Bitcoin e che si ispira moltissimo a questo.

Il Dash coin si propone come una valida alternativa alla prima moneta elettronica andando a migliorare alcune delle principali caratteristiche di questo tant’è che viene considerato come un vero e proprio contante digitale.

Litecoin

Si tratta di una criptovaluta peer to peer la quale è molto veloce per quanto riguarda i pagamenti online. Si tratta di una moneta che riscosso un buon successo dal momento che si ritiene che prima o poi questa potrebbe anche superare i bitcoin.

Al momento, si tratta della quinta criptovaluta per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato.

Monero

Quella di cui stiamo parlando è senza dubbio una delle più recenti novità per quanto riguarda le monete virtuali. Questa sta riscuotendo un buon successo soprattutto perché viene per lo più utilizzata in maniera legale all’interno del dark web per reperire droghe e stupefacenti online.

Monero è sul mercato da un paio di anni e nell’ultimo periodo è riuscita a far aumentare di quattro volte il suo valore.