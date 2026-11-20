Sabato 21 novembre gazebo a Porta di Ponte per la campagna nazionale “Nessuna resti nascosta”. L’iniziativa sostiene la proposta di legge contro il separatismo religioso e alcune pratiche considerate lesive della libertà e della dignità delle donne.

AGRIGENTO – Stop al velo integrale nei luoghi pubblici e contrasto al separatismo religioso. Anche il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Agrigento, in collaborazione con Gioventù Nazionale, aderisce alla campagna “Nessuna resti nascosta”, con una raccolta firme a sostegno della proposta di legge presentata in Parlamento.

L’appuntamento è per sabato 21 novembre, a partire dalle ore 18, a Porta di Ponte, dove sarà allestito un gazebo informativo e sarà possibile sottoscrivere la petizione.

All’iniziativa prenderanno parte l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Paola Antinoro, il presidente provinciale Adriano Barba, il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Gabriele Navarra, consiglieri comunali e dirigenti del partito.

La campagna punta a sostenere una proposta legislativa che, secondo i promotori, intende contrastare fenomeni legati all’integralismo islamico e tutelare maggiormente la libertà delle donne.

«La dignità delle donne, la sicurezza e la parità di genere non sono negoziabili – afferma Paola Antinoro –. Il velo integrale, i matrimoni forzati e la pratica dei certificati di verginità sono derive del fondamentalismo islamico che con questa proposta di legge vogliamo contrastare».

Gli esponenti di Fratelli d’Italia sottolineano inoltre che l’iniziativa legislativa punta a introdurre una maggiore trasparenza sui finanziamenti provenienti dall’estero destinati alla costruzione degli edifici di culto.

«L’obiettivo – conclude Antinoro – è favorire l’emancipazione femminile e contrastare la minaccia del separatismo religioso, che prevede chiusura sociale e disprezzo dei valori occidentali: fattori che costituiscono anche in Italia terreno fertile per l’integralismo e il terrorismo».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp