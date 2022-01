Credito bloccato, cantieri a rischio: appello di Confartigianato ai deputati

Un appello – denuncia, è stato inviato a tutti i deputati e senatori siciliani, per segnalare i ritardi nel pagamento del Credito. L’appello è partito da Agrigento, firmato dal presidente provinciale Anaepa, la sezione degli edili della Confartigianato agrigentina, Giovanni Graceffa. In sostanza si fa appello alla deputazione affinché si intervenga per porre fine ai ritardi di Poste Italiane nell’evadere le pratiche di cessione del Credito, Superbonus 110. “Vorrei fare appello al suo mandato parlamentare – scrive Graceffa – per denunciare i ritardi di Poste Italiane SpA nell’evadere oltre ogni termine contrattuale le pratiche di cessione del Credito. Ritardi ingiustificati che causano enormi difficoltà all’intero sistema dell’edilizia. Accade che, caricata online sull’apposito portale una pratica di Superbonus 110, questa risulta essere in lavorazione nonostante il trascorrere dei giorni vada abbondantemente oltre quelli previsti da procedura. Tutto questo – prosegue nell’appello Giovanni Graceffa – produce un doppio danno all’impresa. In primis, non riesce a disporre finanziariamente del Credito. In secundis, preclude di presentare una nuova richiesta di cessione”.

Secondo il presidente provinciale Anaepa – Confartigianato, il call center Poste Italiane SpA non riuscirebbe a fornire risposte adeguate o esaustive in merito “ e questa situazione – dice – genera tensioni ed incertezze”. Alla luce di questa denuncia, Giovanni Graceffa ha chiesto alla deputazione, a nome della sezione, una serie di interventi al fine di verificare anche attraverso una interrogazione parlamentare al MEF, la correttezza procedurale di Poste Italiane SpA”.

MARIA ROSSO