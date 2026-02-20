Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, insieme al consulente tecnico per l’Urbanistica, l’architetto Rosario Serravillo, ha partecipato al “Cenacolo di Valore”, prestigiosa iniziativa che quest’anno ha scelto Agrigento come tappa e alla quale erano presenti autorevoli personalità del settore economico, politico, istituzionale, culturale e imprenditoriale. Il tema dell’incontro, “Il Bello Ben Fatto: eccellenze italiane”, ha evidenziato come creatività, rigore e innovazione siano premesse solide ed efficaci per alimentare cultura, competitività e sviluppo strategico.

Particolare attenzione è stata rivolta al capitale umano, riconosciuto come motore della crescita in un contesto globale sempre più digitale e dinamico. Nel corso del confronto è stato posto in risalto lo straordinario aumento del Prodotto interno lordo in Sicilia tra il 2019 e il 2024, con un +9,3%, tra i più alti in Italia soprattutto per occupazione e investimenti. Sfide e opportunità richiedono ora un impegno concreto per trattenere i giovani talenti e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

“L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel promuovere occasioni di dialogo e collaborazione tra istituzioni, imprese e mondo accademico – afferma il sindaco Miccichè -. Riteniamo fondamentale creare sinergie stabili e produttive capaci di generare sviluppo, innovazione e nuove opportunità per il territorio. Il nostro obiettivo è rafforzare il ruolo di Agrigento, valorizzando le nostre eccellenze e investendo sul capitale umano”.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al presidente, il professor Francesco Sansone, promotore dell’iniziativa, per aver creato questa significativa occasione di confronto e di crescita, capace di generare non solo ricadute concrete sul territorio, ma anche un autentico arricchimento personale”, conclude il primo cittadino.

