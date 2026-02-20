“Future Ho.Re.Ca. – Svela il tuo talento”: gli studenti del Gallo-Sciascia a confronto con i big dell’ospitalità

Un ponte concreto tra scuola e impresa, tra aula e professione, tra sogni e mercato del lavoro. È questo lo spirito che ha animato l’evento nazionale “Future Ho.Re.Ca. – svela il tuo talento”, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo Alberghiero dell’I.S. “Gallo-Sciascia” di Agrigento.

L’iniziativa si è svolta il 19 febbraio nella prestigiosa cornice del Grand Hotel et des Palmes di Palermo, luogo simbolo dell’ospitalità italiana, trasformato per un giorno in laboratorio di orientamento e visione strategica sul futuro del comparto turistico ed enogastronomico.

Promosso nell’ambito del progetto “Future Ho.Re.Ca.”, l’incontro ha offerto ai ragazzi uno sguardo diretto sulle dinamiche occupazionali, sulle competenze richieste dal mercato e sulle nuove traiettorie che stanno ridefinendo il settore dell’Hospitality. A dialogare con gli studenti sono stati rappresentanti del Mangia’s e di altre realtà di rilievo nazionale, che hanno condiviso esperienze personali, percorsi di carriera e strategie di crescita in un comparto in continua evoluzione.

Il confronto è stato vivo e partecipato. Gli studenti, accompagnati dai docenti Giacomo Morello, Leonardo Mangione e Salvatore Sicilia, hanno posto domande puntuali, dimostrando consapevolezza, maturità e motivazione rispetto alle proprie scelte future. Non una semplice uscita didattica, ma un’esperienza immersiva capace di rendere tangibile il passaggio dalla formazione scolastica al mondo del lavoro.

In un settore che richiede oggi professionalità specializzate, flessibilità e visione internazionale, momenti come questo rafforzano il dialogo tra scuola e impresa e aiutano i giovani a “svelare” davvero il proprio talento. Un investimento sul futuro che parte dall’ascolto, dall’incontro e dalla capacità di mettersi in gioco.

