Denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza per avere bestemmiato. Protagonista un ventiseienne di Agrigento, noto alle forze dell’ordine, che l’altro pomeriggio ha creato il caso nel rione del campo sportivo. Il giovane, verosimilmente alticcio, avrebbe infastidito passanti e residenti della zona. Alla vista dei poliziotti della sezione Volanti avrebbe iniziato a insultarli e a bestemmiare. Una volta caricato dentro pattuglia, il ventiseienne ha cercato di danneggiare a pugni il plex divisorio dell’auto. Una volta giunto alla caserma Anghelone di via Crispi, è stato identificato e deferito alla Procura della Repubblica.

