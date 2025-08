Non ce l’ha fatta, Angelo D’Anna, 67 anni, di Raffadali, residente ad Agrigento, l’infermiere in pensione, coinvolto in un gravissimo incidente stradale, avvenuto lo scorso 10 luglio in via Salvatore Scifo, tra il Quadrivio Spinasanta e Fondacazzo, lungo la strada provinciale 1.

Il cuore dell’uomo si è fermato in un letto del Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasferito dopo un primo ricovero al San Giovanni di Dio di Agrigento. Troppo gravi si sono rivelati i traumi riportati nello scontro tra il suo scooter Honda 300 e la Golf Volkswagen, condotta da un pensionato.

La Procura di Agrigento, notiziata del decesso del 67enne, ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia municipale che, dopo avere effettuato i rilievi, stanno cercando di stabilire la dinamica dei fatti e le responsabilità.

