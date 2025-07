Due persone sono rimaste lievemente ferite in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio in via Passeggiata Archeologica, nei pressi della Promenade. A scontrarsi due autovetture: una Polo Volkswagen con tarda straniera e una Jeep. Sul posto gli operatori sanitari e per i rilievi i carabinieri della sezione Radiomobile.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp