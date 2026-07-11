Era stato dimesso dall’ospedale “San Giovanni di Dio”, ma invece di lasciare il nosocomio di contrada “Consolida” ha iniziato a creare il caos in alcuni reparti, corridoi e area bar arrivando a minacciare una guardia giurata. Ad evitare il peggio l’immediato intervento dei carabinieri della Compagnia di Agrigento e dei poliziotti della sezione Volanti della Questura. Anche se ha reagito anche contro di loro.

Protagonista della vicenda, un ventisettenne immigrato, domiciliato ad Agrigento, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale. E’ successo l’altra sera. Il giovane era stato dimesso dopo una visita. All’improvviso ha iniziato a infastidire medici, degenti e utenti in alcuni reparti, poi nell’area del bar si è acceso una sigaretta, continuando ad assumere un comportamento molesto nei confronti di chiunque si trovasse nelle vicinanze.

La situazione è ulteriormente degenerata quando una guardia giurata è intervenuta. Il ventisettenne l’avrebbe minacciata. Qualcuno preoccupato si è rivolto al 112. Carabinieri e poliziotti entrati in ospedale hanno constatando la presenza dell’individuo in stato di agitazione. Senza non poche difficoltà è stato riportato alla calma.

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