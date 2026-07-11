.LO SCORSO 5 LUGLIO, PRESSO IL DIOSCURI BAY PALACE, SI È SVOLTO IL TRADIZIONALE “PASSAGGIO DELLA CAMPANA”.

Si è tenuta lo scorso 5 luglio, presso la suggestiva cornice del Dioscuri Bay Palace Hotel di San Leone, la cerimonia del “Passaggio della Campana” del Rotary Club Agrigento. L’evento ha ufficialmente inaugurato l’anno sociale 2026-2027, celebrando il passaggio di consegne tra il presidente uscente, ing. Filippo Napoli, e il presidente entrante, dr. Angelo Vita.

La serata, che ha visto la partecipazione di numerosi soci, autorità rotariane del Distretto 2110 Sicilia Malta e ospiti illustri, è stata l’occasione per ripercorrere i service e le iniziative benefiche realizzate nel corso dell’anno appena concluso. Il presidente uscente Filippo Napoli ha ringraziato il direttivo e tutti i soci per l’impegno profuso, sottolineando i risultati raggiunti a supporto della comunità locale.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati dal presidente uscente gli attestati Paul Herris Fellow PHF) ai soci che si sono distinti per dedizione verso i valori rotariani e per la realizzazione dei ben 36 progetti di service realizzati nello scorso anno rotariano.

Tra gli interventi, particolarmente significativo è stato quello del governatore nominato per l’anno 2027-2028, dott. Casimiro Gaetano Castronovo, che ha sottolineato il contributo e l’importanza del club di Agrigento all’interno del Distretto Rotary 2110 e, segnatamente, dell’area Akragas, nel raggiungimento degli obiettivi annuali indicati dal Rotary International.

Durante il suo discorso di insediamento, il neo-presidente Angelo Vita ha illustrato le linee programmatiche che guideranno il club nei prossimi mesi, ponendo l’accento sulla continuità dei progetti di successo e sull’avvio di nuove sfide, sempre in linea con il motto rotariano “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. Ha ricordato, altresì, il tema dell’anno rotariano “Creare un impatto duraturo”, che ispirerà l’azione interna e sul territorio nei prossimi mesi.

Nel corso della cerimonia, inoltre, è stato presentato il nuovo Consiglio Direttivo, che affiancherà il presidente Angelo Vita per tutto l’anno rotariano 2026-2027, composto dai soci Salvatore Alaimo – Vicepresidente, Alberto Cutaia – Segretario, Antonio Palma – Tesoriere, Carmen Campo – Prefetto, Antonio Arnone, Giuseppe Castellana, Giovanni Civiltà, Angelo D’Alessandro, Sara D’Amaro, Maria Giglione, Giuseppe La Mendola, Angelo Lo Vasco, Filippo Napoli, Gianfranco Raccuia, Tommaso Scribani, Daniela Traina e Giuseppe Virgilio.

Si rinnovano così l’impegno solidare e presenza attiva sul territorio del Rotary di Agrigento sul territorio, pronto a promuovere nuove azioni concrete nei campi dell’assistenza sociale, della cultura, dell’ambiente e della valorizzazione dei giovani.

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