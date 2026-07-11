Due individui si sono presentati alla porta di casa di un pensionato di 85 anni, di Porto Empedocle, che vive da solo, qualificandosi come sedicenti funzionari comunali. Con la scusa di dover effettuare un controllo sono riusciti a convincere l’anziano a lasciarli entrare nell’appartamento.

Una volta dentro, sono riusciti a trovare e a rubare la somma in contanti di circa mille euro e diversi monili in oro. I malviventi con il malloppo in mano si sono dileguati velocemente.

L’empedoclino, una volta scoperto il raggiro, si è recato alla Stazione dei carabinieri e ai militari dopo aver raccontato i fatti, ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. E i carabinieri hanno avviato le indagini pere cercare di risalire ai delinquenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp