Covid, Zappia: “Aumentano i casi e i ricoveri. Tre morti in due giorni”

“La situazione è davvero preoccupante. Siamo arrivati a 1000 positivi in provincia di Agrigento, sono aumentati anche i ricoveri”. A parlare è il commissario dell’Asp agrigentina, Mario Zappia, nel consueto report settimanale sull’andamento della pandemia in provincia. Aumentano i casi e aumentano anche i ricoveri: sono 24 , di cui sei in terapia intensiva e tra ieri e stamattina, 16 e 17 dicembre, ci sono tre deceduti. “Distanziamento e mascherina sono da attuare sempre e funzionano con tutte le varianti- raccomanda Zappia-. Castrofilippo è in zona arancione e rischia il passaggio anche Santa Elisabetta.” Vaccini: “Gli immunizzati sono l’84,03% , le terze dosi stanno camminando bene con 2000 somministrazioni al giorno- fa sapere il commissario dell’Asp- 200 le somministrazioni di prime dosi al giorno, questo significa che in molti si stanno convincendo a vaccinarsi”.