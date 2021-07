Impennata della variante Delta in Sicilia, e nelle ultime due settimane, i casi sono triplicati. I dati aggiornati a ieri davano 290 soggetti contagiati, dalla mutazione Delta del Coronavirus.

La maggior parte sono giovani. Quasi il 60 per cento hanno un’età compresa tra i 10 e i 30 anni. Molti sono adolescenti e ragazzi dal rientro dalle vacanze in Spagna, Portogallo e Malta. Infettati soprattutto ragazzi non vaccinati.