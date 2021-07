Auto si ribalta sotto i templi, feriti un ragazzo e una ragazza

Incidente stradale, ieri sera, lungo il viale alberato, sotto la collina della Valle dei Templi. Il bilancio è di due giovani feriti, una minorenne, e un ventenne. I due viaggiavano, in compagnia di altri quattro giovani, a bordo di una vettura, Fiat Multipla, che per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, sono usciti fuori strada, finendo per cappottare.

A dare l’allarme al 112 un’automobilista di passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I feriti, con le ambulanze, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Nessuno dei due sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

È stato necessario anche l’intervento dei carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, per i rilievi del caso.