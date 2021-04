Covid, seduti all’interno a consumare alimenti: chiusa panineria

Quando sono arrivati i carabinieri hanno sorpreso il titolare dietro al bancone, e due clienti seduti ai tavoli, tranquillamente a consumare alimenti. Tutti incuranti delle disposizioni contenute nei Decreto anti-Covid, attualmente in vigore in zona “rossa”, per contrastare la diffusione del virus.

I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, hanno multato 400 euro ciascuno, tre persone, il proprietario di una panineria, e due avventori, per non aver rispettato le regole anti contagio. L’attività lavorativa è stata chiusa per cinque giorni. E’ successo, venerdì sera, in una zona centrale di Porto Empedocle, attualmente in zona “rossa”.

Il locale era ancora aperto oltre l’orario di chiusura consentito. Una condotta, che non è sfuggita ai militari dell’Arma, in giro di perlustrazione del territorio empedoclino.