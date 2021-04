Covid, Musumeci: “Contagio avanza, c’è il rischio di chiudere tutta la Sicilia”

“Quello che abbiamo registrato in provincia di Palermo vale anche per il resto dell’Isola. Abbiamo un Rt di 1,22, il massimo è 1,25. E’ facile pensare che se la soluzione del palermitano dovesse estendersi ad altre due o tre zone della Sicilia, saremo costretti a chiudere”. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci.

“Quello che mi preoccupa è la Sicilia – ha aggiunto Musumeci -. Palermo e provincia zone rosse? Verrebbe da sorridere se non fosse una tragedia. Oggi stiamo pagando le conseguenze di Pasqua e Pasquetta con un tasso particolarmente alto in Sicilia Occidentale. La scelta di Palermo non poteva essere assolutamente rinviabile”.