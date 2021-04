Polizia Stradale, in un anno 6.301 infrazioni (814 anticovid). Tanti mezzi senza assicurazione

I dati forniti dalla polizia Stradale di Agrigento, coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale (nella foto), per quanto riguarda le infrazioni al Codice della Strada, commesse in provincia di Agrigento, dall’1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, non sono confortanti. Ricordiamo che da metà marzo dell’anno scorso, e fino ai primi di maggio, in giro giravano pochi veicoli, per il lowcdown a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Nonostante questo, i numeri non sono bassi.

Nel periodo di riferimento sono state elevate in totale 6.301 infrazioni, di cui 444 per mancanza copertura assicurativa, 210 per mancata revisione, 592 per superamento dei limiti di velocità, 35 per giuda in stato di ebrezza alcolica, 4 guida in stato di alterazione psico-fisica (stupefacenti), 870 per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, 193 per l’uso del telefonino durante la guida, 142 per patenti di guida ritirate ai fini della sospensione, e sono state ritirate 225 carte di circolazione. Complessivamente sono stati 9.030 i punti decurtati.

In totale 1.017 i controlli eseguiti con etilometro e precursore, mentre sono state 814 le multe elevate, per il mancato rispetto delle misure Covid. Nel periodo preso in esame (aprile 2020-marzo 2021) impiegate 2.811p attuglie Impiegate, e sono stati realizzati 1.023 s occorsi.