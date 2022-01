Verso Akragas-Nissa: un test difficile per i biancazzurri

Domenica, 29 gennaio, allo stadio Esseneto, l’Akragas affronterà la Nissa con il proposito di far dimenticare ai tifosi le brutte prestazioni delle ultime giornate. Dopo le sconfitte contro l’Enna e l’Unitas Sciacca, la formazione guidata da Giuseppe Anastasi ha preparato in maniera adeguata, durante il corso della settimana, la partita contro i biancoscudati. La Nissa dopo un’ottima partenza ha particolarmente deluso ottenendo solo due punti nelle ultime quattro giornate. Nonostante tutto per l’Akragas un test difficile, da affrontare con la giusta determinazione e con la consapevolezza che di essere una squadra con notevoli potenzialità, capace di ottenere, come dimostrato nelle prime giornate, risultati importanti contro avversari di rango. La voglia di vincere questo confronto per i biancazzurri nasce anche dal fatto che nel girone di andata i Nisseni ottennero la vittoria non sul campo ma grazie alla decisione del giudice sportivo. Nell’Akragas dovrebbero esordire i nuovi arrivati che potrebbero consentire alla squadra di avere maggiore qualità. La distanza dalla vetta della classifica è abbastanza consistente ma in un campionato molto equilibrato in cui le pretendenti alla vittoria sono parecchie non bisogna perdere la speranza. Il tecnico biancazzurro attende da parte dei suoi giocatori la giusta cattiveria agonistica per ottenere una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato.