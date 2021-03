Dall’Ars per l’art 104 che destina un fondo di 10 milioni di euro ai lavoratori stagionali siciliani

“Semaforo verde all’Ars per l’art 104 che destina un fondo di 10 milioni di euro ai lavoratori stagionali siciliani. L’articolo è stato definitivamente approvato in aula. Si tratta di un importante risultato raggiunto per questa categoria, la più colpita dalla pandemia”.

Ad annunciarlo con grande soddisfazione è il deputato regionale On. Carmelo Pullara Presidente e segretario politico organizzativo di “ONDA”.

“L’emendamento-spiega Pullara- firmato dal sottoscritto insieme ad altri colleghi dopo essere passato in commissione bilancio è stato approvato in finanziaria. La norma prevede che al fine di destinare un contributo una tantum agli operatori stagionali è istituito un fondo di 10 milioni di euro a valere sui fondi POC 2014-2020 non soggetti da obbligazioni giuridicamente vincolanti. Con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro saranno definiti modalità e criteri di assegnazione del contributo.

Un grande risultato raggiunto-conclude Pullara- e una boccata di ossigeno per la categoria degli operatori stagionali siciliani”.