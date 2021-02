Covid. Nessun nuovo caso ad Agrigento ma c’è un decesso

Non si sono registrati nuovi contagi e nemmeno nuove guarigioni ieri 27 febbraio ad Agrigento. Purtroppo si è registrato solo un altro decesso, che porta a 15 il numero delle vittime agrigentine di questa pandemia. Il totale delle persone in trattamento in questo momento è di 48. “Dovremmo rimanere in zona gialla- dice il sindaco di Agrigento- anche con il nuovo dpcm che sarà in vigore dal 6 marzo prossimo, sempre nella speranza che non ci sia una nuova escalation di casi. Naturalmente è sempre fondamentale che manteniamo un comportamento responsabile, sapendo che i contagi sono sempre dietro l’angolo.”