Covid, nell’Isola sono ancora 730 mila i non vaccinati

“Vaccinatevi, anche con la terza dose, e adottate ogni misura di precauzione, e usate sempre la mascherina”. Lo dice il presidente della Regione Nello Musumeci. In Sicilia sono ancora 730 mila i non vaccinati. “Non dobbiamo avere più timori di quello che la scienza ci rappresenta – insiste Musumeci – ma dobbiamo immaginare una costante crescita di contagi. Ma le nostre condotte consapevoli possono evitare di creare condizioni di esponenziale crescita dell’ospedalizzazione. Come sempre, molto dipende da noi”.