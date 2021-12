Aumentano i contagi fra alunni e docenti

Resta sempre alto il numero delle classi siciliane in quarantena, con un lieve aumento della curva dei contagi nelle scuole siciliane sia fra gli alunni, che fra i docenti e i collaboratori scolastici. Le ultime rilevazioni del Ministero dell’Istruzione, nella settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre, hanno registrato un’incidenza degli alunni positivi pari allo 0,31 per cento, in lieve aumento rispetto allo 0,27 della settimana precedente.

L’incidenza delle classi in quarantena, invece, sul totale delle quasi 33mila dell’Isola, è dell’1,75 per cento, in diminuzione rispetto alla settimana precedente che registrava, invece, un valore dell’1,76. Il numero adesso è di 577 classi in didattica a distanza in Sicilia, rispetto alle 580 dei sette giorni prima. Nella nostra provincia, classi e scuole in quarantena, in alcuni istituti di Agrigento, e poi in scuole di Castrofilippo, e in una di San Giovanni. Gemini.