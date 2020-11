Covid, muore pensionato di Camastra. Impennata di contagi a Canicattì: 21. Quattro nuovi casi a Licata e Ribera

C’è un’altra vittima per Covid-19 in provincia di Agrigento. E’ morto un pensionato 78enne di Camastra. Venticinque gli attuali positivi.

L’Asp di Agrigento ha confermato 21 nuovi positivi, e 1 guarito, a Canicattì. Gli attuali positivi salgono a 169.

Quattro nuovi soggetti positivi al Covid a Ribera, dove gli attuali positivi sono 32.

Resi noti altri 4 casi di contagio a Licata. Torna a quota 78 il numero degli attuali positivi al Covid 19 a Licata.

Tre nuovi casi a Naro, dove il numero dei contagiati è 43.

E altri due nuovi casi positivi di persone che risiedono a Montevago. Per uno dei due, si è reso necessario il ricovero nel reparto di medicina Covid dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, l’altro è invece asintomatico. Ora i casi positivi sono nove.

Due casi di positività al Sars-Cov-2 (i primi dall’inizio della pandemia) a Santo Stefano Quisquina. I soggetti interessati si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva presso la propria abitazione già da parecchi giorni.

Registrati altri due nuovi soggetti positivi ad Aragona. Trentadue i soggetti attualmente positivi.