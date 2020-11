Consiglio Comunale, al via conferenza dei capigruppo

Prima riunione dei capi gruppo questa mattina negli uffici del Palazzo di città. Dopo l’elezione del presidente del consiglio comunale avvenuta lo scorso martedì 10 novembre, sono stati definiti i gruppi consiliari, scelti esponenti politici giovani ed altri “navigati”. Nove in tutto i gruppi, 6 di maggioranza e 3 di opposizione. Ecco come sarà composto il nuovo organo consiliare: per la lista “Cambiamo rotta”, composto da Teresa Nobile, Alessandro Sollano, e Flavia Contino, il capogruppo è Francesco Alfano. Per “Uniti per la città”, di cui fanno parte Marco Vullo che è anche assessore e Ilaria Settembrino, il capogruppo è Angelo Vaccarello. Per Forza Italia è stato scelto Simone Gramaglia. A completare la compagine azzurra Carmelo Cantone e il presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà. Davide Cacciatore è il capogruppo di “Facciamo squadra” di cui fa parte anche Valentina Cirino. Claudia Alongi, è capogruppo di Diventeràbellissima. Della formazione politica del presidente della Regione, Nello Musumeci fa parte anche Gianni Tuttolomondo che è anche assessore. Gerlando Piparo è il capogruppo del partito di Giorgia Meloni, Fratelli D’Italia, che avrà due rappresentanti nell’organo consiliare: anche il coordinatore provinciale Fabio La Felice. Questo per la maggioranza.

Tre invece i gruppi all’opposizione. Mario Fontana è capogruppo di “Andiamo Avanti” di cui fa parte anche Nino Amato (ex assessore della giunta Firetto), Per “Buongiorno Agrigento”, di cui fa parte anche Margherita Bruccoleri il capogruppo è Pietro Vitellaro. Altro ex assessore che sarà in minoranza è Nello Hamel, capogruppo di “Agrigento Rinasce” di cui fa parte pure Alessia Bongiovì. Infine, restano fuori al momento, Pasquale Spataro unico consigliere eletto nella lista “Onda” che fa riferimento al deputato regionale Carmelo Pullara e Calogero Firetto, in consiglio come capo dell’opposizione dopo aver perso il ballottaggio con il sindaco Franco Miccichè. Da capire quale sarà la scelta di Spataro perché Onda al momento non ha la rappresentanza regionale. Firetto non ha fatto pervenire finora nessuna adesione. Nessuno dei ha un gruppo.