Controlli anti covid, elevate 64 sanzioni. Chiusa attività commerciale

Tante multe a persone prive di mascherina, e altre per spostamenti da un territorio all’altro senza alcuna valida motivazione. Chiusa un’attività lavorativa. Sono questi i risultati conseguiti l’ultima settimana appena trascorsa, dalle Forze dell’Ordine (polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) in tutta la provincia di Agrigento.

Tutto quanto, nel corso dei servizi di vigilanza e controllo del territorio attivati a seguito dell’ultimo Dpcm, derivanti dall’inserimento della regione Sicilia tra le aree di criticità “arancione”, e sulla scorta delle indicazioni definite durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa.

I controlli sono stati rivolti in particolare all’osservanza delle norme più stringenti riguardanti l’operatività degli esercizi pubblici, nonché gli spostamenti tra comuni diversi.

Controllate 1.923 persone ed elevate 64 sanzioni; le attività commerciali oggetto di verifica sono state 179 e sono state elevate 3 sanzioni pecuniarie. E’ stata altresì disposta la chiusura provvisoria di un’attività.

L’attività delle Forze dell’Ordine, come di consueto, continuerà nei prossimi giorni e soprattutto nei fine settimana, per assicurare il rigoroso rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali.