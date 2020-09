Covid, mio figlio è affetto da bronchiectasie polmonare come faccio a farlo tornare a scuola? VIDEO

“Mio figlio è affetto da bronchiectasie polmonare come faccio a farlo tornare a scuola“, la denuncia disperata arriva da una mamma agrigentina. Maria Marchica ha un figlio affetto da bronchiectasie polmonare che frequenta la scuola elementare. Come tanti genitori, Maria vive le ansie del ritorno a scuola. In tempi di coronavirus però le sue sono amplificate da una situazione estrema. “Chi soffre di questa patologia rischia anche di morire“, commenta Marchica che in un video esterna tutte le sue preoccupazioni.

“Lo scorso anno – racconta – mi sono trasferita a Catania. Mio figlio ha frequentato la seconda e la terza classe qui e adesso andrà in quarta“.

La questione di Maria Marchica però non ha territorialità ed è un tema che riguarda tutti indistindamente a prescindere dall’area geografica di appartenenza

Ad Agrigento intanto, c’è carenza strutturale. Mancano le aule, molte scuole non sono ritenute a norma per rispettare il distanziamento. Si stanno cercando misure estreme. Intanto la riapertura slitta a giorno 24 settembre. In così poco tempo riuscirianno le autorità competenti a trovare le soluzioni? GUARDA IL VIDEO