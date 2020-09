Covid, mancano le aule per iniziare le lezioni. Intervento del sindaco di Agrigento

La scuola al tempo del Covid, mancano le aule per iniziare le lezioni, Covid, caos scuola, mancano le aule per iniziare le lezioni. Intervento del sindaco di Agrigento Calogero Firetto, guarda il video

“Troveremo le soluzioni più idonee per la ripresa delle lezioni in sicurezza”. Così il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, dopo una prima riunione in prefettura, con la presenza del prefetto Maria Rita Cocciufa per superare le criticità a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. La Regione dà facoltà ai responsabili di istituto, ancora senza le condizioni minime di sicurezza, di poter posticipare l’avvio fino al 24 settembre.

“Permangono per Agrigento – aggiunge il primo cittadino -, problemi di insufficienza dei locali per qualche plesso. Giustificati i ritardi nella realizzazione delle opere di adeguamento. Ci vuole il tempo necessario. Come sindaco presente solo io, con il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, e dirigenti scolastici degli istituti comprensivi del capoluogo. Gli altri erano collegati in videoconferenza”.